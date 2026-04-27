Incendio all' ex ospedale Santo Bambino intervento dei vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato all'interno dell'ex ospedale Santo Bambino, un edificio storico situato nella zona dell'Antico Corso a Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell'incendio o eventuali persone coinvolte. La struttura, ormai dismessa, si trova in una zona centrale della città.

Un incendio è divampato all'interno dei locali del Santo Bambino, lo storico presidio ospedaliero catanese ormai non più in attività, nella zona dell'Antico Corso. Le fiamme si sono sprigionate al piano terra della struttura, propagandosi rapidamente tra i rifiuti accumulati nei locali in disuso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it [Multi SUB]Fiancé humiliates her with his pregnant mistress, but billionaire CEO fell for her marry! Notizie correlate Incendio in via Menabrea a Milano, l'intervento dei vigili del fuocoSei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato poco dopo le 16 di oggi, sabato 28 marzo, in una palazzina di... Incendio in un appartamento, l'intervento dei vigili del fuoco ad AdelfiaIl rogo è scoppiato ieri sera: all'interno dell'abitazione erano presenti oggetti potenzialmente pericolosi a contatto con le fiamme, come bombole di... Contenuti di approfondimento Catania, incendio all'ex ospedale Santo BambinoI vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per un incendio all’interno dell’ex ospedale Santo Bambino, nel quartiere Antico Corso a ... catania.gds.it [VIDEO] Catania, incendio all’ex ospedale Santo Bambino: cause da accertareLe fiamme sono divampate al piano terra della struttura dismessa tra cumuli di masserizie: necessario l'intervento di autobotte e autoscala. catania.liveuniversity.it