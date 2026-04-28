Incendio nella notte danneggia un ristorante

Nella notte scorsa, un incendio ha colpito un ristorante situato a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura, che si trovava nel centro del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e avviato le verifiche per accertare le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Un incendio divampato la notte scorsa ha pesantemente danneggiato un ristorante di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Il rogo si è sviluppato all'improvviso e ha divorato il gazebo esterno del locale situato lungo la vecchia strada comunale che collega il piccolo centro jonico a Manduria. Dopo l'allarme sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria e del comando di Taranto che hanno domato le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Manduria che hanno avviato le indagini. Si attende la relazione dei Vigili del Fuoco per fare piena luce sulla natura dell'incendio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incendio nella notte danneggia un ristorante Fumo e fiamme a Brancaccio, incendio nei locali di un ex ristorante Notizie correlate Leggi anche: Incendio nella notte al ristorante di Joe Formaggio: fiamme ad Albettone (Vicenza) dopo l’annuncio che si unirà a Futuro nazionale Salento, incendio distrugge tre auto e danneggia abitazione: un'altra notte di fuocoPaura a Neviano (in provincia di Lecce) nelle prime ore di oggi, mercoledì 4 febbraio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sciacca, auto in fiamme nella notte sulla statale 54: indagini in corso; Incendio nella notte a Terni, fiamme in zona Polymer: due auto distrutte e garage danneggiato; Amaseno, incendio nella notte in una rimessa: distrutti mezzi agricoli. Fiamme innescate da un corto circuito; Amaseno – Incendio nella notte in una rimessa agricola, distrutti due quad. Auto in fiamme nella notte a Sciacca: indagini in corso su un incendio sospettoNotte di paura a Sciacca, dove un incendio ha colpito un’auto parcheggiata nelle vicinanze della strada statale 54. A essere avvolta dalle fiamme è stata una Bmw appartenente a un uomo di 60 anni, imp ... scrivolibero.it Incendio nella notte in centro: evacuate ventuno persone con l’autoscalaIl fumo denso ha invaso rapidamente i vani scala e le abitazioni, trasformando una notte tranquilla in un incubo per i residenti di un palazzo nel cuore di Forlì. L’allarme è scattato alle 2:15, quand ... forli24ore.it Un incendio si è sviluppato all’interno di un ristorante a San Marzano di San Giuseppe (TA), provocando danni significativi nella parte esterna della struttura. Le fiamme avrebbero distrutto un gazebo e compromesso l’area esterna del locale. Sul posto sono int facebook Incendio in Val di Canè, in corso le operazioni di spegnimento x.com