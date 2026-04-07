Nella notte si è sviluppato un incendio nel ristorante di un ex consigliere regionale nella provincia di Vicenza. L’incendio si è verificato ad Albettone, in un locale gestito dall’uomo, che di recente aveva dichiarato il suo passaggio a un nuovo movimento politico. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o su eventuali danni materiali, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Incendio nel ristorante dell’ex consigliere regionale veneto Joe Formaggio. Il politico, che ha dato l’addio a Fratelli d’Italia, aveva annunciato di voler proseguire al fianco del neonato “Futuro nazionale” di Roberto Vannacci. Il rogo è divampato nel suo ristorante “La Torre da Formaggio” ad Albettone, nel Vicentino. Le fiamme si sono alzate nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile. Sono ancora sconosciute le cause. I vigili del fuoco pompieri sono intervenuti per tutta la notte, fino alle 4 del mattino. Le immagini dell’incendio sono state diffuse sui social dallo stesso Formaggio che ha espresso gratitudine ai soccorritori di Lonigo e del comando provinciale di Vicenza: “Grazie ai vigili del fuoco per il tempestivo soccorso al mio ristorante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio nella notte al ristorante di Joe Formaggio: fiamme ad Albettone (Vicenza) dopo l’annuncio che si unirà a Futuro nazionale

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