Una notte di paura a Neviano, in provincia di Lecce. Intorno alle 2 di questa notte, un incendio ha bruciato tre auto in via Neghelli. Le fiamme hanno danneggiato anche una casa vicina, creando scompiglio tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Paura a Neviano (in provincia di Lecce) nelle prime ore di oggi, mercoledì 4 febbraio. Intorno alle 02, un violento incendio è divampato in via Neghelli, coinvolgendo tre vetture parcheggiate: una Opel Mokka, una BMW Serie 3 e una Fiat 500. L'intensità del rogo ha raggiunto anche la facciata di un'abitazione vicina, all'angolo con via Cadorna, danneggiando seriamente i cavi della linea elettrica. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera zona, evitando che qualcuno rimanesse ferito. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, incendio distrugge tre auto e danneggia abitazione: un'altra notte di fuoco

Approfondimenti su Salento Incendio

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, un incendio ha interessato un'abitazione in Strada Bassa Nuova a Parma, causando la completa distruzione del tetto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Salento Incendio

Argomenti discussi: Salento, incendio distrugge tre auto e danneggia abitazione: un'altra notte di fuoco; Denunce, sanzioni e controlli: stretta sulla sicurezza a Lecce e in tutto il Salento; Lecce, polizia penitenziaria: In carcere situazione esplosiva; Licenziato con l’accusa di dormire a lavoro: operaio reintegrato.

Salento, incendio distrugge tre auto e danneggia abitazione: un'altra notte di fuocoPaura a Neviano (in provincia di Lecce) nelle prime ore di oggi, mercoledì 4 febbraio. Intorno alle 02, un violento incendio è divampato ... msn.com

Neviano (LE), incendio distrugge tre auto: sospetto doloTre auto — una Opel Mokka, una BMW 320 e una Fiat 500 — sono andate completamente distrutte in un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio. Le fiamme hanno raggiunto anche il prospetto ... trmtv.it

GR LOCALE 29 GENNAIO 2026 – Ennesimo incendio d’auto nel Salento: le fiamme distruggono Fiat 500 #incendio #auto #Salento #Lecce #Puglia #notizie - facebook.com facebook