Incendio a Erba tetto in fiamme | tre squadre dei vigili del fuoco in azione

Da quicomo.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Erba, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto il tetto di una casa in via Como. Tre squadre sono arrivate sul posto e hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono stati fatti evacuare in fretta. Ora si cerca di capire come si sia sviluppato l’incendio.

Momenti di apprensione questa mattina a Erba per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione in via Como. L’allarme è scattato poco prima delle 10, con l’attivazione di un intervento di soccorso tecnico urgente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi provenienti.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

