Fumo nella Rsa di Gandino evacuato il primo piano Sul posto i vigili del fuoco

Martedì 7 aprile, nella casa di riposo di Gandino, si è verificato un principio di incendio. Il fumo si è diffuso nel primo piano della struttura, portando all’evacuazione dei residenti e del personale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non si registrano feriti o danni gravi.

Gandino. Attimi di paura martedì 7 aprile nella casa di riposo Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro di Gandino per il verificarsi di un principio d’incendio nella struttura. Alcuni lavori in corso nella casa di riposo del paese avrebbe provocato, intorno alle 9,45, problemi alle condotte di alimentazione, con conseguente blocco dei motori di alimentazione di alcune attrezzature di servizio. Lo svilupparsi di fumo ha consigliato la precauzionale evacuazione del primo piano e l’intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco. In attesa della valutazione dei danni, la situazione è sotto controllo: gli ospiti e i dipendenti della struttura sono in sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Esce fumo dalla cantina: incendio a Gretta, sul posto quattro mezzi dei vigili del fuocoNel pomeriggio di oggi, 25 gennaio, intorno alle 17 il civico 6 di via Aquileia, nel rione di Gretta, è stato interessato da un incendio. Leggi anche: Tentano di far saltare il bancomat nella notte: vigili del fuoco e artificieri sul posto