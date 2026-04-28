Incendio in una palazzina durante i lavori a fuoco il tetto

Questa mattina a Cormano, alle porte di Monza, si è verificato un incendio in una palazzina in fase di ristrutturazione. Durante i lavori di coibentazione del tetto, intorno alle 10:30, le fiamme sono divampate e hanno interessato la copertura dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio né eventuali feriti.

Momenti di paura questa mattina, 28 aprile, a Cormano, alle porte di Monza. Durante i lavori di coibentazione del tetto in una palazzina in ristrutturazione in via Puccini, intorno alle 10:30 sono divampate le fiamme.Sul posto sono subito arrivati i vigli del fuoco, intervenuti con ben 8 mezzi e.🔗 Leggi su Monzatoday.it Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Notizie correlate Leggi anche: Incendio nella notte a Santa Caterina, in fiamme il tetto di una palazzina in via Enotria A fuoco il tetto di una palazzina in via Gavello, pompieri in azione con l'autoscalaAllarme scattato intorno alle 12:50 per un incendio sulla copertura di un edificio di tre piani. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio in un locale interrato di una palazzina: evacuate dai Vigili del fuoco nove persone; Incendio in una palazzina, evacuate sette famiglie; Incendio a Boccea: in fiamme un appartamento (video); Incendio in una palazzina a Sant’Eufemia: due persone intossicate. Cormano, incendio sul tetto di una palazzina in ristrutturazioneCormano, incendio tetto in una palazzina in ristrutturazione, intervento dei Vigili del fuoco. Emergenza nella mattinata di oggi, 28 aprile in via Giacomo ... ilnotiziario.net Vigili del fuoco domano incendio in palazzina nel MilaneseDa stamani otto squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate a fronteggiare un incendio che ha colpito il tetto di un edificio di tre piani in via Puccini, a Cormano nel Milanese. (ANSA) ... ansa.it Intervento dei soccorsi nella mattinata di martedì 28 aprile alla Malpensata, in via Don Bosco, per un incendio sviluppatosi da una canna fumaria in una mansarda e sotto tetto di una palazzina di due piani. L’allarme è scattato poco dopo le 11. Sul posto sono i - facebook.com facebook Barca va a fuoco in centro a Venezia, ferito un uomo. L'incendio ha coinvolto anche un'altra imbarcazione ormeggiata. #ANSA x.com