Incendio nella notte a Santa Caterina in fiamme il tetto di una palazzina in via Enotria

Un incendio ha devastato il tetto di una palazzina in via Enotria a Santa Caterina, a causa di un corto circuito scoppiato durante le prime ore del mattino. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche alcune parti delle pareti esterne dell’edificio. I residenti sono stati svegliati dal rumore del fuoco e hanno chiamato i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono consistenti. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Al momento non sono note le cause del rogo Un incendio è divampato nella notte a Reggio Calabria, in via Enotria, nel quartiere di Santa Caterina. Le fiamme hanno interessato il tetto di una palazzina, rendendosi visibili anche a grande distanza e generando una densa nube di fumo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e volanti della polizia che hanno interdetto al traffico il tratto di strada per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso. Al momento non sono note le cause del rogo. Non risultano feriti né persone coinvolte.