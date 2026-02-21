A fuoco il tetto di una palazzina in via Gavello pompieri in azione con l' autoscala

Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha coinvolto il tetto di una palazzina in via Gavello a Novi di Modena. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la copertura, causando il rapido intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Le cause del rogo sono ancora da accertare, mentre i residenti sono stati evacuati precauzionalmente. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Allarme scattato intorno alle 12:50 per un incendio sulla copertura di un edificio di tre piani. Intervento congiunto delle squadre di Carpi, Mirandola e Modena. Nessun ferito Paura nella tarda mattinata di oggi a Novi di Modena per un incendio che ha improvvisamente interessato la sommità di una palazzina. Intorno alle 12:50, le fiamme si sono sprigionate sulla copertura di un'abitazione di tre piani situata in via Gavello, facendo scattare immediatamente la chiamata d'emergenza alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco.?Per fronteggiare il rogo e scongiurare il pericolo che il fuoco potesse propagarsi rapidamente ai piani sottostanti o all'intera struttura, il Comando provinciale ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso.