Incendio in hotel dismesso a Mongiove di Patti intervento dei vigili del fuoco | struttura messa in sicurezza

Nel primo pomeriggio del 25 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti a Mongiove di Patti per un incendio all’interno di un hotel dismesso situato in via Grotte. La struttura è stata messa in sicurezza e non si segnalano feriti o altre conseguenze immediate. L’intervento è durato alcune ore, durante le quali sono state adottate le misure necessarie per contenere le fiamme e prevenire ulteriori rischi.

Intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina nel primo pomeriggio del 25 aprile per un incendio sviluppatosi all’interno di una struttura alberghiera in disuso a Mongiove di Patti, in via Grotte.L’allarme è scattato intorno alle ore 13, quando le fiamme hanno interessato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Rami pericolanti lungo la strada pubblica, l'intervento di messa in sicurezza operato dai vigili del fuocoMONTECAROTTO – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi poco dopo le 12. Incendio in via Menabrea a Milano, l'intervento dei vigili del fuocoSei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato poco dopo le 16 di oggi, sabato 28 marzo, in una palazzina di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Incendio in hotel dismesso a Mongiove di Patti, intervento dei vigili del fuoco: struttura messa in sicurezza. Incendio a Mongiove, rogo tra le case del borgo marinaroUn incendio si è sviluppato nella tarda mattinata odierna nel borgo marinaro di Mongiove, destando preoccupazione tra i residenti per la vicinanza delle ... canalesicilia.it Patti, paura a Mongiove: fiamme tra le case del borgo marinaroPotrebbe essere stato un cortocircuito , probabilmente causato da un climatizzatore malfunzionante , a innescare l' incendio che nella tarda mattinata di oggi ... messina.gazzettadelsud.it