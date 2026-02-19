Rami pericolanti lungo la strada pubblica l' intervento di messa in sicurezza operato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi a Montecarotto, in contrada Fossato, dopo aver ricevuto segnalazioni di rami pericolanti che ostruivano la strada pubblica. Il fatto si è verificato poco dopo le 12.30, quando alcuni rami instabili si sono staccati da alberi vicini alla carreggiata, mettendo a rischio automobilisti e passanti. Gli operatori hanno rimosso i rami per garantire la sicurezza e liberare la strada. L'intervento si è concluso senza incidenti. La strada resta aperta, ma si raccomanda attenzione ai passanti.

MONTECAROTTO – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi poco dopo le 12.30 sono intervenuti in contrada Fossato, nel territorio comunale di Montecarotto, per la presenza di rami pericolanti su strada pubblica. La squadra di Arcevia, intervenuta con due automezzi, ha provveduto al taglio delle parti pericolose mediante l'utilizzo di motosega e con l'ausilio della scala italiana, mettendo in sicurezza l'area interessata.