Incendio in appartamento | madre e figlio in ospedale la donna è grave

Martedì 28 aprile 2026, intorno alle 13, si è verificato un incendio in un appartamento situato in corso Martinetti, a Sampierdarena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Una donna e suo figlio sono stati trasportati in ospedale. La donna si trova in condizioni gravi, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica.

Intorno alle ore 13 di martedì 28 aprile 2026 è divampato, per ragioni in via di accertamento, un incendio in un appartamento di corso Martinetti, a Sampierdarena. Incendio in corso MartinettiI vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo, forse partito dalla cucina. Sul posto anche.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Woman learns home exploded while she was at hospital with her dying brother who was shot

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