Merano incendio in appartamento | donna grave cinque ricoverati Indagini sulle cause e rischio bombole di ossigeno

Una donna è rimasta gravemente ferita e cinque persone sono state portate in ospedale dopo un incendio scoppiato in un appartamento di Merano, probabilmente a causa di una fuga di gas. Le fiamme sono divampate alle prime luci dell’alba di martedì 17 febbraio in via Alpini, creando un’esplosione di fumo e calore che ha svegliato i residenti della zona. Le autorità stanno ora verificando se le bombole di ossigeno presenti nell’appartamento abbiano contribuito alla diffusione del fuoco.

Merano nel Vortice delle Fiamme: Cinque Ricoverati in Ospedale, Indagini in Corso. Una notte di terrore ha avvolto Merano, in Alto Adige, quando un incendio è divampato in un appartamento di via Alpini intorno all’1:40 di martedì 17 febbraio 2026. Le fiamme hanno causato il ricovero ospedaliero di cinque persone, tra cui una donna in gravi condizioni a causa dell’intossicazione da fumo. Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine. La Notte di Paura e l’Intervento dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato rapidamente, trasformando una tranquilla serata in un drammatico susseguirsi di eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu Incendio in un appartamento a Pozzuoli: donna morta, grave il marito Incendio a Rivara: appartamento rimane distrutto dalle fiamme, donna ustionata in modo grave Nella notte del 22 gennaio 2026, un incendio ha interessato un appartamento nella borgata Piano Prime Foglie di Rivara, causando la totale distruzione dell’immobile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Merano, appartamento in fiamme nella notte: 5 persone ferite; Notte di paura a Merano, appartamento in fiamme: 5 feriti; Tremendo incendio nella notte, le fiamme in un appartamento (FOTO e VIDEO): cinque persone trasportate in ospedale, coinvolto anche un bambino; ? L'appartamento va a fuoco, panico nel condominio: in cinque all'ospedale. Rogo in un appartamento a Merano, donna salvata in extremisI vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio sviluppatosi in un appartamento situato al secondo piano. All'arrivo delle squadre l'appartamento interessato risultava fortemente invaso dal fu ... ansa.it Merano, appartamento in fiamme nella notte: 5 persone feritePaura in città per un incendio che ha distrutto un alloggio. Cinque persone sono state portate in ospedale e diversi residenti sono stati evacuati. Una persona è stata salvata dal balcone (foto vf Mer ... altoadige.it Incendio nella notte a Merano in un appartamento di via Bersaglio - facebook.com facebook