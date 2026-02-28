Incendio all' alba in un appartamento | donna in ospedale in condizioni disperate

All'alba di sabato mattina, attorno alle 5.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Fusignano per un incendio in un appartamento al piano terra di un edificio al civico 26. Una donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni disperate. Le fiamme hanno danneggiato l’interno dell’appartamento e richiamato l’intervento delle squadre di pronto intervento.

