Incendio in appartamento 79enne trovato morto in casa

Un incendio ha interessato un appartamento in via Giacomo Leopardi a Gragnano, dove è stato trovato senza vita un uomo di 79 anni. Le autorità sono intervenute sul posto e stanno indagando sulle cause dell’incendio. La presenza di fumo e danni all’abitazione sono stati confermati durante i rilievi. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 79 anni, F.I. le sue iniziali, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi 1 a Gragnano. La tragica scoperta è avvenuta all’interno dell’appartamento, dove il corpo della vittima giaceva riverso su alcune sedie della cucina, avvolta dalle fiamme al momento dell’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe riconducibile proprio all’incendio divampato nell’abitazione. Restano tuttavia ancora da chiarire le cause del rogo, attualmente al vaglio degli investigatori. I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in appartamento, 79enne trovato morto in casa Notizie correlate Leggi anche: **Napoli: incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa** Incendio in via Sirio ad Arezzo: 55enne trovato morto nell’appartamento in fiammeConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Aggiornamenti e dibattiti **Napoli: incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa**Napoli , 28 apr. - (Adnkronos) - Un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Il corpo era ... iltempo.it Tragedia a Gragnano: 79enne trovato morto in casa dopo incendioUn uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi nella città di Gragnano. ilgiornalelocale.it