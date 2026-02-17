Tragedia a Eboli giovane trovato morto in casa | indagini in corso sulle cause

Un giovane è stato trovato morto oggi in una casa di via Gramsci a Eboli. La sua morte ha sorpreso amici e vicini, che hanno chiamato subito le forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo e se ci siano elementi che possano chiarire le cause del decesso. La scena del ritrovamento ha subito attirato l’attenzione di chi vive nella zona.

Il giovane viveva da solo in un'abitazione del centro. Sul posto Carabinieri e sanitari del 118 Il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto nella giornata di oggi all'interno di un'abitazione in via Gramsci, a Eboli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i sanitari dell'associazione Vopi, allertati dalla centrale operativa del 118 di Salerno, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni frammentarie, il giovane viveva da solo nell'appartamento dove è stato effettuato il ritrovamento.