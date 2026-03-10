Incendio alle porte di Milano fiamme sul tetto di un palazzo di sette piani

Un incendio si è sviluppato questa mattina alle porte di Milano, interessando il tetto di un edificio di sette piani situato all’angolo tra via della Repubblica e via Milano a Cesano Boscone. Le fiamme e il fumo erano visibili prima dell’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

È successo nella mattinata di martedì 10 marzo. Sul posto i vigili del fuoco con cinque mezzi e i soccorritori del 118 Il fumo e le fiamme, poi l’intervento dei vigili del fuoco. Un incendio ha interessato il tetto di un palazzo di sette piani all’angolo tra via della Repubblica e via Milano, a Cesano Boscone, nella mattinata di martedì 10 marzo. Tutto è successo intorno alle 9.30, stando a quanto appreso da MilanoToday. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco (tre autopompe, un’autoscala e il carro soccorso), oltre ai soccorritori del 118. In pochi minuti le fiamme sono state aggredite e spente, dopo che il palazzo è stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

