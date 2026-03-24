forte dei marmi un altro incendio nel tetto di una villa in ristrutturazione

Nella giornata del 24 marzo, nel quartiere Vittoria Apuana a Forte dei Marmi, si è verificato un incendio nel tetto di una villa in fase di ristrutturazione. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio in via Rosseti e Bandini, coinvolgendo un cantiere edile. Non sono stati riportati dettagli sulle cause o su eventuali danni alle strutture vicine.

Forte dei Marmi (Lucca), 24 marzo 2026 – Un altro incendio in un altro cantiere di un’abitazione. È divampato nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, in via Rosseti e Bandini nel quartiere Vittoria Apuana a Forte dei Marmi. Le fiamme si sono sviluppate sulla copertura isolante del tetto dell’abitazione. Per fortuna non ci sono persone coinvolte. Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo e diverse sono state le chiamate al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, con autobotte e mezzi anche da Massa. L’espansione delle fiamme è stata subito contenuto e i vigili del fuoco hanno proceduto allo spegnimento dei focolai residui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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