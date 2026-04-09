Incendio a Monte Argentario | case minacciate dalle fiamme In azione anche 2 elicotteri

Alle 13:30 di oggi, 9 aprile 2026, un incendio boschivo si è sviluppato nella zona di Poggio Pozzarello, nel comune di Monte Argentario. Le fiamme stanno avanzando nel territorio e alcune abitazioni vicine sono a rischio. Sul posto sono intervenuti due elicotteri per tentare di circoscrivere il fuoco e limitare i danni alle proprietà circostanti. La situazione resta sotto osservazione da parte delle forze di soccorso.

A causa dei venti che attualmente soffiano sulla zona, il fronte delle fiamme risulta in rapida espansione. La Sala Operativa Regionale si è attivata immediatamente per arginare il rogo. Al momento, il dispositivo di spegnimento inviato sul posto comprende:?- 2 elicotteri antincendi della flotta regionale;?- 3 squadre di volontariato specializzato in antincendi boschivi (AIB) e 1 dei Vigili del Fuoco;?- 1 direttore delle operazioni di spegnimento (DO), per strategia di spegnimento e coordinamento degli interventi. Le operazioni di spegnimento sono in pieno svolgimento, ma rese complesse dalle condizioni meteorologiche. È attualmente in corso... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendio a Monte Argentario: case minacciate dalle fiamme. In azione anche 2 elicotteri Argentario, vasto incendio alimentato dal vento: alta colonna di fumo, elicotteri in azioneMonte Argentario (Grosseto), 9 aprile 2026 – Un incendio boschivo è divampato intorno alle 13:30 in località Poggio Pozzarello, nel territorio... Incendio a Zeri: fiamme divorano il bosco a Patigno, in azione due elicotteriMASSA CARRARA – Un incendio boschivo è divampato oggi, 8 aprile 2026, in località Patigno, nel Comune di Zeri, in provincia di Massa-Carrara. Incendio a Monte Argentario: case minacciate dalle fiamme. In azione anche 2 elicotteriPaura per un vasto incendio che sta interessando dalle 13:30 di oggi, 9 aprile 2026, un incendio boschivo sta interessando la località di Poggio Pozzarello, nel territorio comunale di Monte Argentario ... firenzepost.it Incendio boschivo in rapida espansione a Monte Argentario, in azione due elicotteriUn incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi nella località di Poggio Pozzarello, nel territorio comunale di Monte Argentario ... gonews.it