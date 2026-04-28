Incapacità genitoriale | la perizia su Nathan e Catherine è spietata

Una perizia psichiatrica ha analizzato la situazione di due minori, Catherine e Nathan, sotto la supervisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila. La psichiatra incaricata, nominata dal tribunale, ha scritto poche righe in cui descrive l'incapacità genitoriale dei loro genitori. La relazione si concentra esclusivamente sui fatti emersi durante l’indagine, senza esprimere giudizi o opinioni personali.