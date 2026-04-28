Incapacità genitoriale | la perizia su Nathan e Catherine è spietata
Una perizia psichiatrica ha analizzato la situazione di due minori, Catherine e Nathan, sotto la supervisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila. La psichiatra incaricata, nominata dal tribunale, ha scritto poche righe in cui descrive l'incapacità genitoriale dei loro genitori. La relazione si concentra esclusivamente sui fatti emersi durante l’indagine, senza esprimere giudizi o opinioni personali.
"Incapacità genitoriale": poche parole messe nero su bianco dalla psichiatra Simona Ceccoli, la perita nominata dal tribunale per i minorenni dell'Aquila nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.Si tratta di una relazione non definitiva ma che.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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