Famiglia nel bosco la perizia del Tribunale minorile su Nathan e Catherine | Sussiste incapacità genitoriale

Da fanpage.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una perizia del Tribunale minorile ha accertato l’incapacità genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. La valutazione, condotta dalla psichiatra Simona Ceccoli, ha rilevato che entrambi i genitori presentano condizioni di incapacità nel ruolo di tutela e cura dei figli. La relazione della perizia si basa su un'analisi approfondita delle dinamiche familiari e delle condizioni psichiche dei due soggetti.

Secondo la psichiatra Simona Ceccoli, che ha svolto la perizia disposta dal tribunale per i minori sulla coppia di genitori della famiglia del bosco di Palmoli, in Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sussisterebbe "un’incapacità genitoriale". Attesa la decisione sul ricongiungimento con i tre figli, dopo l'allontanamento della madre dalla struttura dove sono ospitati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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