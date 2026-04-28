Famiglia nel bosco la perizia del Tribunale minorile su Nathan e Catherine | Sussiste incapacità genitoriale

Una perizia del Tribunale minorile ha accertato l’incapacità genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. La valutazione, condotta dalla psichiatra Simona Ceccoli, ha rilevato che entrambi i genitori presentano condizioni di incapacità nel ruolo di tutela e cura dei figli. La relazione della perizia si basa su un'analisi approfondita delle dinamiche familiari e delle condizioni psichiche dei due soggetti.

Secondo la psichiatra Simona Ceccoli, che ha svolto la perizia disposta dal tribunale per i minori sulla coppia di genitori della famiglia del bosco di Palmoli, in Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sussisterebbe "un’incapacità genitoriale". Attesa la decisione sul ricongiungimento con i tre figli, dopo l'allontanamento della madre dalla struttura dove sono ospitati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Famiglia nel bosco, perizia del Tribunale minorile conferma incapacità genitorialeLa perizia psichiatrica e personologica depositata ieri, presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha confermato che per la cosiddetta... Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e CatherineLa perizia psichiatrica gela le speranze di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Famiglia nel bosco: i genitori tornano nel casolare e iniziano i lavori di ristrutturazione; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Famiglia del bosco, la Corte d’Appello decide sull’allontanamento dei bimbi. Famiglia nel bosco: perita del Tribunale, 'inadeguate capacità genitoriali'Una bozza di perizia sarebbe stata depositata ieri dalla psichiatra Simona Ceccoli, la perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio sulla 'f ... ansa.it Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica: Catherine e Nathan genitori inadeguatiI risultati della perizia psichiatrica fanno pensare che i bambini della famiglia nel bosco non torneranno presto dai genitori. notizie.it La Procura di Lecce ha accolto l'istanza della famiglia di Roberta Martucci, la 28enne salentina scomparsa nel nulla il 20 agosto del 1999 da Torre San Giovanni, marina di Ugento, di accesso ai vecchi fascicoli d'indagine sulla scomparsa. #ANSA facebook Immobiliare Uefa: la famiglia Gravina vende casa a Ceferin. L’appartamento di Milano era citato nell’inchiesta sull’ex presidente Figc. @lVendemiale x.com