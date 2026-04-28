Famiglia nel bosco perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e Catherine

Una perizia psichiatrica ha stabilito l’incapacità genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. I risultati sono stati presentati in tribunale e riguardano le condizioni mentali dei due genitori coinvolti in un procedimento legale. La valutazione è stata condotta da uno specialista e si basa su una serie di esami e analisi cliniche. La decisione influirà sulle future decisioni giudiziarie riguardanti la custodia dei figli.

La perizia psichiatrica gela le speranze di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli. L’attesa perizia firmata dalla psicologa Simona Ceccoli è stata depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e conferma l’incapacità genitoriale della coppia anglo-australiana. Nei colloqui i due hanno mostrato “competenze inadeguate” e “immaturità neuropsicologica”, si legge nel documento, che si conclude con il parere negativo della consulente del tribunale al ricongiungimento dei tre bambini con i genitori. Famiglia nel bosco, depositata la perizia psichiatrica È stata depositata lunedì 27 aprile al Tribunale per i minorenni dell’Aquila la perizia psichiatrica disposta dal giudice su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e Catherine Notizie correlate Famiglia nel bosco, perizia del Tribunale minorile conferma incapacità genitorialeLa perizia psichiatrica e personologica depositata ieri, presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha confermato che per la cosiddetta... Caso famiglia del bosco, perizia parla di incapacità genitorialeABBONATI A DAYITALIANEWS La valutazione della psichiatra Nuovo sviluppo nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in provincia di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la perizia: sussiste l'incapacità genitoriale; La famiglia nel bosco, la perizia gela Nathan e Catherine: Genitori inadatti, bimbi immaturi; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi con gli occhi pieni di lacrime: Voglio tornare a casa; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in lacrime durante la consulenza tecnica: Voglio tornare a casa. Famiglia nel bosco, la perizia della psichiatra: «Catherine e Nathan genitori inadeguati». Il ritorno dei bimbi è lontanoDopo la visita di Matteo Salvini, arriva la doccia gelata. Non c'è pace per la famiglia nel bosco, Catherine e Nathan non riavranno in affidamento i tre figli. Almeno non a ... corriereadriatico.it Inadatti. Famiglia nel bosco, arriva un colpo durissimo: cosa succede adessoEmergono criticità rilevanti dalla perizia psichiatrica e personologica depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul caso della cosiddetta famiglia ... thesocialpost.it Seconda stagione, episodio 4: "La Famiglia nel Bosco incontra il Capostazione di Alanno". Il cencio. Quotidiano lercio d'Abruzzo facebook Immobiliare Uefa: la famiglia Gravina vende casa a Ceferin. L’appartamento di Milano era citato nell’inchiesta sull’ex presidente Figc. @lVendemiale x.com