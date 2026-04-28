Inaugurato l’Hub giovanile nella piazzetta Don Virgilio Resi

Nella piazzetta Don Virgilio Resi a San Piero in Bagno è stato inaugurato un nuovo hub giovanile, realizzato nell’ambito del progetto Impresa GenZ. L’evento è stato organizzato in collaborazione con CesenaLab e Techne. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e dei partner del progetto, senza la presenza di altri soggetti o dettagli aggiuntivi.

È stata celebrata, nella piazzetta Don Virgilio Resi a San Piero in Bagno, come traguardo del progetto Impresa GenZ, in collaborazione con CesenaLab e Techne, l’inaugurazione dell’ Hub giovanile del Comune di Bagno. La prima parte dell’intervento è indirizzato all’esterno: panche, tavole e fioriere per coloro che avranno intenzione di vivere momenti di socialità e convivialità all’aperto, mentre per il secondo intervento è stata realizzata la posa dei gradini e l’apertura della porta-finestra che permetterà ai giovani di entrare al contiguo Ufficio Orientagiovani direttamente dalla piazzetta. Un investimento di circa 10.000 euro, finanziato dal progetto GenZ, portato avanti nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026, in collaborazione coi Comuni di Cesena, Verghereto e Sarsina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato l’Hub giovanile nella piazzetta Don Virgilio Resi Notizie correlate Nuova luce per la piazzetta di via Genova a Carbonara: inaugurato impianto d'illuminazioneL'area verde dispone di uno spazio ludico per i più piccoli e di un impianto costituito da 6 pali dell’altezza di 6 metri Nuove luci per la piazzetta... Leggi anche: Inaugurato il Dimostratore Arca: “Hub unico in Europa, ospiterà 200 ricercatori”