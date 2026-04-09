Inaugurato il Dimostratore Arca | Hub unico in Europa ospiterà 200 ricercatori

Questa mattina è stato ufficialmente aperto il Dimostratore ARCA, un nuovo centro dedicato alle tecnologie dell'agroalimentare. Gestito dal Centro Nazionale Agritech, questa infrastruttura può ospitare fino a 200 ricercatori e rappresenta un punto di riferimento in Europa nel settore. L’obiettivo principale è facilitare l’accesso alle innovazioni più recenti e condividere le conoscenze tra le imprese coinvolte.

. Inaugurato questa mattina dal Centro Nazionale Agritech il Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena), la nuova infrastruttura per le tecnologie dell'agroalimentare che permette alle imprese di beneficiare delle più avanzate innovazioni in campo agroalimentare e diffondere le conoscenze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Agroalimentare, inaugurato il Dimostratore Arca: Hub unico in Europa, ospiterà 200 ricercatoriInaugurato questa mattina dal Centro Nazionale Agritech il Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena), la nuova infrastruttura per le... Agritech, giovedì 9 aprile a Napoli l’inaugurazione del Dimostratore ARCANel Polo Universitario di San Giovanni l’evento conclusivo delle attività del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura. Temi più discussi: Agritech, giovedì a Napoli l'inaugurazione del Dimostratore ARCA; Inaugurato il Dimostratore ARCA a San Giovanni a Teduccio; Agritech, a Napoli l'inaugurazione del Dimostratore ARCA: cinque piani dedicati all'innovazione nell'agroalimentare; Napoli: Agritech, giovedì 9 aprile inaugurazione del Dimostratore Arca (3). A Napoli inaugurato il 'dimostratore Arca', hub ospiterà 200 ricercatoriPotrà ospitare 200 ricercatori che testeranno soluzioni da trasferire, poi, alle aziende. Il centro nazionale Agritech il Dimostratore Arca (Agritech Research Center Arena) è la nuova infrastruttura p ... ansa.it Il Centro Nazionale Agritech inaugura il Dimostratore ARCAMomento centrale della manifestazione è l’inaugurazione del Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena), giovedì 9 aprile: una struttura di cinque ... napolivillage.com Al via #Agritech Revolution nella sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II di #Napoli. Taglio del nastro del dimostratore #Arca (Agritech research center arena), struttura di cinque piani all’interno del Polo rigenerata e dotata di strumenti di ul - facebook.com facebook PNRR - Domani a Napoli Centro nazionale Agritech inaugura dimostratore Arca casertafocus.net/home/index.php… x.com