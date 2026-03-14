Inaugurata una nuova area cani a Basilicanova

È stata inaugurata una nuova area cani a Basilicanova, situata nel parco “Donatori del Sangue” in via Corradini. Lo spazio, recintato e dotato di attrezzature, è aperto ai cittadini che vogliono portare i loro animali. La struttura offre un ambiente protetto dedicato ai cani, facilitando momenti di svago e socializzazione per gli animali e i loro proprietari.

C’è una nuova area cani a Basilicanova, nello spazio verde “Donatori del Sangue” in via Corradini. Un luogo sicuro, recintato e attrezzato, a disposizione dei cittadini. È la seconda nel Comune di Montechiarugolo, dopo quella di Monticelli, realizzata dal Circolo Verdi. “Si tratta di un investimento relativamente piccolo ma che dà risposta alla richiesta di numerosi residenti – spiega il sindaco Daniele Friggeri -. Ci auguriamo che possano averne cura, nel rispetto di uno spazio comune e condiviso. A breve, tra l’altro, avvieremo nel nostro Comune un servizio di guardie zoofile, per promuovere il rispetto delle regole, sia nella cura delle aree condivise che nella gestione degli animali, nel rispetto del loro benessere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Gangi, inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoroE' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di... Vietri sul Mare, inaugurata una nuova area giochi per bambiniInaugurata, questa mattina, a Vietri sul Mare, una nuova grande area giochi per bambini. Una selezione di notizie su Inaugurata una nuova area cani a... Temi più discussi: Verde urbano e città dei 15 minuti: inaugurata la nuova area gioco di Villa Rosa, a Pegli; Comunicazione e stampa | Inaugurato il nuovo accesso alla Casa della Salute di Salsomaggiore; Villa Rosa, inaugurata la nuova area gioco; Il bilancio partecipato diventa realtà: inaugurata la nuova area cani a Mondovì. Pegli, inaugurata la nuova area giochi di Villa Rosa: spazio inclusivo per i bambini dai 3 anniRigenerato lo spazio verde con nuove attrezzature, pavimentazione anti-trauma e giochi educativi. Investimento da 30 mila euro del Comune di Genova ... ilsecoloxix.it Pegli, inaugurata la nuova area gioco per bambini a Villa RosaPegli, inaugurata la nuova area gioco per bambini a Villa Rosa ... msn.com Inaugurata la 79° Mostra dell’Agricoltura a Trento Expo. Zanotelli: «Via libera alla possibilità di scambio di manodopera». IL VIDEO - facebook.com facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com