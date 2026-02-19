Ritrovato alla Biblioteca Nazionale di Firenze un esemplare dell’Almagesto annotato da Galileo Galilei

Un manoscritto dell’Almagesto di Tolomeo, annotato da Galileo Galilei, è stato scoperto presso la Biblioteca Nazionale di Firenze. La scoperta rivela le note scritte dal famoso scienziato durante le sue letture dell’opera antica, risalenti al XVII secolo. Il documento offre uno sguardo diretto sul metodo di Galileo e sulla sua interpretazione degli astri. La presenza di queste annotazioni arricchisce il patrimonio storico e scientifico conservato nella biblioteca. La scoperta apre nuove possibilità di studio sulla relazione tra Galileo e le opere astronomiche antiche.

FIRENZE – Un fondamentale tassello della storia dell'astronomia è emerso dagli archivi della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Bncf). Martedì (17 febbraio) i vertici dell'istituto del Ministero della Cultura hanno annunciato il rinvenimento di una copia dell'edizione basileese del 1551 dell'Almagesto di Claudio Tolomeo, arricchita da annotazioni manoscritte riconducibili a Galileo Galilei. L'esemplare è stato individuato da Ivan Malara, ricercatore dell'Università Statale di Milano, a coronamento di un'indagine triennale incentrata sulle basi formative dello scienziato. Lo studio intendeva chiarire l'influenza del trattato tolemaico del II secolo d.