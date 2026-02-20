Gazzarra alla stazione di Caluso | esagitato litiga con la fidanzata e brandisce un coltello bloccato e arrestato

Lunedì 16 febbraio 2026, la lite tra una coppia alla stazione di Caluso si è trasformata in una scena violenta. Un giovane marocchino di 20 anni, residente in paese, ha iniziato a litigare con la fidanzata e ha estratto un coltello a serramanico. La scena si è svolta sui binari, attirando l’attenzione di alcuni passanti. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, bloccando il ragazzo e arrestandolo. La polizia ha sequestrato l’arma e ha portato il giovane in carcere. La stazione è rimasta chiusa per alcune ore.

Gazzarra all'ora di pranzo di lunedì 16 febbraio 2026 alla stazione ferroviaria di Caluso dopo che un marocchino 20enne, residente in paese, ha litigato con la fidanzata sua coetanea brandendo un coltello a serramanico a bordo dei binari. Il capotreno di un convoglio fermo allo scalo, vista la situazione, ha deciso di non partire e ha composto il 112. Sul posto in breve sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri della compagnia di Chivasso. I militari sono poi riusciti a bloccare e a disarmare, con fatica, il giovane che aveva dato in escandescenze. Adesso il giovane, non nuovo a comportamenti al di sopra delle righe, è ai domiciliari con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.