In Ruanda i gorilla hanno un conto bancario | il progetto di denaro interspecie per tutelare la biodiversità

In Ruanda è stato avviato un progetto innovativo che assegna ai gorilla un’identità digitale e un portafoglio elettronico. L’obiettivo è coinvolgere gli animali in un sistema economico attraverso strumenti tecnologici. La sperimentazione mira a utilizzare il denaro digitale come mezzo di tutela della biodiversità e di sensibilizzazione sulla conservazione delle specie. L’iniziativa rappresenta un tentativo di combinare tecnologia e tutela ambientale in modo diretto.

In Ruanda esiste un progetto sperimentale in cui è stata assegnata ai gorilla un'identità e un portafogli digitali, trasformandoli in protagonisti dell'economia locale. I pagamenti finanziano servizi per la loro tutela e coinvolgono le comunità locali, unendo conservazione e sviluppo per proteggere la biodiversità.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ambiente, accordo Regione-Arpa per tutelare la biodiversità marina e terrestre“Con questa intesa – spiega Savarino – vogliamo rendere il monitoraggio delle aree marine e terrestri più concreto e utile per il territorio con... Verde pubblico: aree a sfalcio ridotto per tutelare la biodiversità urbanaPisa, 17 aprile 2026 – Tre aree verdi a sfalcio ridotto, due a Cisanello e una a Porta a Lucca, per aumentare la biodiversità in città. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tecnologia e conservazione: come aumentare il numero di gorilla di montagna nonostante i conflitti. Gorilla trekking: quasi 1400 euro per vedere le scimmie più famose del Ruanda per 1 ora (ma quale è il costo nascosto?)Vivono liberi nel Parco Nazionale dei Vulcani, in un habitat naturale raggiunto da gruppi di turisti interessati pronti a sborsare cifre considerevoli per osservare i selvatici allo stato brado e ... greenme.it In Ruanda l'Unesco collabora per salvare gorilla di montagnaLa Direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, è in missione in Ruanda dove la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ha favorito la ripopolazione dei gorilla di ... ansa.it