Ambiente accordo Regione-Arpa per tutelare la biodiversità marina e terrestre

La Regione e l’Arpa hanno firmato un accordo per monitorare la biodiversità marina e terrestre in Sicilia. L’obiettivo è controllare le aree di pregio naturalistico e avviare interventi di tutela. Le attività prevedono osservazioni e verifiche sui diversi habitat, con l’intento di preservare le specie e gli ecosistemi più vulnerabili della regione.

"Con questa intesa – spiega Savarino – vogliamo rendere il monitoraggio delle aree marine e terrestri più concreto e utile per il territorio con azioni che avranno una ricaduta tangibile. Tra gli interventi, l'installazione di boe intelligenti che avranno una duplice funzione: fornire all'Arpa dati ambientali e sulla qualità del mare, come per esempio la presenza di specie aliene, e anche ancoraggio per tutelare la costa ed evitare l'aggressione dei fondali. Arpa ha tutto il know how necessario per svolgere questo importante lavoro di salvaguardia e i dati raccolti verranno caricati sul suo data center per elaborazioni successive che serviranno anche a programmare azioni di tutela dell'ambiente che avranno refluenze anche sulla salute.