In provincia boom dei servizi finanziari +5,7% ma continua la riduzione degli sportelli bancari

In provincia di Rimini, i servizi finanziari registrano un aumento del 5,7% delle imprese attive, indicando una crescita in questo settore. Tuttavia, nel contempo, si assiste a una costante diminuzione del numero di sportelli bancari, con molte filiali che chiudono o riducono la loro presenza sul territorio. Questa situazione riflette un cambiamento nel panorama economico locale, con servizi finanziari in espansione e un sistema bancario che si ridimensiona.

L’economia dei servizi finanziari in provincia di Rimini mostra una dinamica complessivamente positiva sul fronte delle imprese attive, ma continua a segnare un progressivo ridimensionamento del sistema bancario tradizionale. Crescono le attività del settore assicurativo e finanziario, mentre si.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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