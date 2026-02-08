Stop desertificazione degli sportelli bancari | Come crescere ancora

La desertificazione degli sportelli bancari si fa sentire anche in Valdicecina, uno dei territori più colpiti in Italia. Le banche chiudono sempre più filiali, lasciando cittadini e imprese senza punti di riferimento per le operazioni quotidiane. La situazione preoccupa e spinge le comunità a cercare soluzioni per far crescere di nuovo il servizio bancario in zona.

VALDICECINA Valdicecina e aree interne sono tra i territori più esposti al rischio desertificazione bancaria. È questo il tema affrontato venerdì sera nell’incontro promosso da First Cisl Toscana ai Cappuccini a Pisa, che ha visto la presenza di Marco Lenzini, segretario generale First Cisl Toscana, Stefano Pitti e Barbara Ciabatti, direttori di Cassa di Risparmio di Volterra e Banca Popolare di Lajatico, oltre a rappresentanti di Acli e Confapi. Lenzini ha introdotto il tema sottolineando come la chiusura degli sportelli "non significhi solo perdita di servizi, ma anche indebolimento dei presìdi di prossimità e di legalità, con ricadute dirette su anziani, persone fragili e aree interne". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Negli ultimi dieci anni, la Bergamasca ha perso complessivamente 237 sportelli bancari, con un incremento negli ultimi due anni di 21 chiusure.

Stop alla desertificazione degli sportelli bancari nei piccoli Comuni, l’appello di UncemIl sindaco di Baveno, Alessandro Monti, neo componente della giunta di Uncem Piemonte e il presidente regionale di Uncem, Roberto Colombero, alla luce dei recenti dati dell’Osservatorio sulla desertif ... ecorisveglio.it

Abruzzo sempre più a rischio desertificazione bancaria: crescono comuni senza sportelliRoma. La chiusura delle filiali bancarie continua a penalizzare molte aree italiane e l’Abruzzo non fa eccezione. La progressiva riduzione ... marsicalive.it

TGR Rai Toscana. . Parliamo di aree interne. Tra le tante difficoltà c'è anche la desertificazione bancaria, filiali che chiudono significa, oltre 10mila abitanti di cui molti anziani senza servizi, imprese senza sportelli bancari fisici. Siamo andati a vedere la situazio facebook