Tre omissioni di soccorso in 48 ore Nei guai due conducenti ottantenni

Tre autisti ottantenni hanno lasciato il luogo dell’incidente senza aiutare le vittime in due giorni. La polizia locale ha identificato e denunciato i conducenti coinvolti in tre diversi incidenti avvenuti nel centro urbano. Le forze dell'ordine hanno trovato le auto abbandonate e verificato le testimonianze, scoprendo che nessuno dei responsabili aveva prestato soccorso. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono controlli più severi.

Tre omissioni di soccorso nel giro di 48 ore. E due di queste compiuti da automobilisti anziani. Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia locale hanno individuato e denunciato tre pirati della strada che hanno causato altrettanti incidenti in città. Il primo incidente è andato in scena alle 17.50 di giovedì all'intersezione tra via Novara e via Pinerolo, in zona San Siro: un uomo di 84 anni al volante di una Suzuki Samurai ha investito una ventinovenne, causandole traumi guaribili in 25 giorni. Il pensionato è stato rintracciato poco dopo dai ghisa e indagato a piede libero; la macchina è stata sequestrata.