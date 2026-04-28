In Italia non c'è nessuna invasione di migranti | ActionAid smentisce la propaganda del governo
Un rapporto di ActionAid smaschera la narrazione di un'invasione migratoria in Italia, evidenziando che i migranti rappresentano solo lo 0,23% della popolazione. Il documento descrive una situazione di sovraffollamento nei centri di accoglienza, con controlli insufficienti e riduzioni dedicate all'integrazione. La pubblicazione mette in discussione le affermazioni governative riguardo alla presenza migratoria nel paese.
Il nuovo report di ActionAid smentisce la retorica dell'invasione tanto cara al governo mostrando come i migranti accolti siano appena lo 0,23% della popolazione, evidenziando un' "emergenza programmata" fatta di centri sovraffollati, assenza di controlli e tagli all'integrazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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