Majorino Pd | Non c’è alcuna invasione Il governo criminalizza i migranti

Pierfrancesco Majorino, responsabile immigrazione del Pd, ha dichiarato che non esiste alcuna invasione di migranti e che il governo italiano sta semplicemente criminalizzando le persone in cerca di una vita migliore. Majorino ha criticato il nuovo disegno di legge, affermando che rappresenta un passo avanti nella lotta contro i migranti, invece di affrontare i problemi reali. La sua posizione si inserisce nel dibattito acceso sui recenti provvedimenti del governo, giudicati da molti come restrittivi e poco umani.

Pierfrancesco Majorino, responsabile immigrazione Pd. Il nuovo disegno di legge del governo è solo uno dei tanti o rappresenta un salto di qualità nella guerra ai migranti? È l'ennesima pagina terribile di una politica sbagliata e da respingere, basata sull'idea che l'immigrazione vada gestita come una perenne emergenza. La destra criminalizza chi arriva fingendo un'invasione che non c'è e cerca di rendere la vita ancora più dura a chi si occupa di soccorso in mare, come le ong, che fanno quello che dovrebbero fare le istituzioni: salvare le vite. Descrivono l'Italia come una fortezza assediata, ma è una allucinazione.

