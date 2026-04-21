L’ultima genialata del governo | comprare gli avvocati per pura propaganda contro i migranti

Il governo ha annunciato un piano per assumere avvocati con l’obiettivo di contrastare la percezione pubblica sui migranti. La decisione arriva dopo il risultato negativo del referendum sulla magistratura, che ha suscitato molte critiche e discussioni. La misura prevede l’impiego di professionisti legali per sostenere campagne di comunicazione mirate a influenzare l’opinione pubblica su temi migratori. La proposta ha già suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Dopo la batosta subita dal referendum contro la magistratura, le follie a dir poco imbarazzanti di Trump, la sconfitta di Orbàn e la crisi energetica, al governo della premier Meloni non resta altro che tornare in sella al vecchio e sempre affidabile cavallo di battaglia per tentare di risalire la china degli indici di gradimento elettorale. L’odio per gli immigrati, colpevoli di ogni cosa anche a dispetto della logica, funziona sempre. Molto triste ma purtroppo è così. Il campo da ‘gioco’, ma di gioco non si può certo parlare, è sempre lo stesso: la Giustizia. Dopo una violenta campagna referendaria, tutta impostata all’aggressione verbale della Magistratura e tesa a demolirne dignità, autonomia ed indipendenza, ora tocca agli avvocati, calpestandone ancora una volta funzione e dignità professionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ultima genialata del governo: comprare gli avvocati per pura propaganda contro i migranti Notizie correlate Il garantismo selettivo del governo che vorrebbe pagare gli avvocati per far rimpatriare i migrantiCataldo Intrieri scrive oggi su Linkiesta della recente audizione in Commissione antimafia del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca,... Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma che ci coinvolge”Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’ultima ‘genialata’ di Trump: il suo duro attacco alla Meloni ricompatta il Paese; Leonardo Notarbartolo, il rapinatore del secolo: Il colpo in banca a Napoli? Una genialata del male. Necessari mesi di preparazione. Fa girare iOS su Nintendo Switch: la genialata del giornoUn utente di nome PatRyk è riuscito nell'impresa di far girare iOS su Nintendo Switch originale, creando quello che definisce scherzosamente l'iPhone più lento del mondo. Utilizzando l'emulatore ... tomshw.it De Bruyne è una genialata del Napoli: la riflessione di Fontana sul colpo azzurroL'allenatore Gaetano Fontana ha rilasciato un'intervista a Kisskissnapoli.it ed ha esaltato l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, grande colpo degli azzurri per questa sessione estiva di ... tuttomercatoweb.com Sono tutti incredibili, ma abbiamo la sensazione che l'ultima in particolare sia una genialata che hanno notato in pochissimi. Ecco 7 dettagli maniacali che forse non hai mai notato in Breaking Bad: trovate l'approfondimento e la lista completa nel link al primo c facebook