Mesotelioma 170 casi nel Riminese dal 1996 | l’amianto continua a colpire

Dal 1996, in provincia di Rimini sono stati segnalati 170 casi di mesotelioma, con 100 di questi legati all’esposizione all’amianto sul lavoro. Questa malattia, causata dall’inalazione di fibre di amianto, continua a colpire persone che hanno lavorato in fabbriche, cantieri e imprese edili. Nonostante le misure di sicurezza, alcune di queste persone si sono ammalate decenni dopo aver affrontato i rischi dell’amianto. Un esempio concreto è quello di un ex operaio di una fabbrica tessile, ora malato di mesotelioma.

Per quanto riguarda i settori a più alto rischio il 13,8% dei casi di MM riguarda lavoratori dell'ediliziacostruzioni, il 9,8% quelli delle manutenzioni ferroviarie, l'8,9% i metalmeccanici Dal 1996 a oggi in provincia di Rimini sono stati diagnosticati 170 casi di mesotelioma maligno, 100 dei quali riconducibili a esposizione professionale all'amianto. È quanto emerge dal nuovo rapporto regionale aggiornato al 30 giugno 2025, che conferma come, nonostante il bando del 1994, gli effetti dell'esposizione continuino a manifestarsi a distanza di decenni. Rimini registra il tasso d'incidenza più basso dell'Emilia-Romagna, ma il numero complessivo dei casi resta significativo.