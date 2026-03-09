Rider aggrediti da tre ragazzi a Milano senza motivo | Ci hanno sputato in faccia poi calci e pugni

Tre ragazzi hanno aggredito alcuni rider fuori dal McDonald's di corso Lodi a Milano lo scorso 6 marzo. Secondo quanto riferito, i rider sono stati colpiti con calci e pugni, e uno di loro ha subito anche uno sputo in faccia. L'aggressione è avvenuta senza un motivo apparente, coinvolgendo diverse persone e lasciando i rider feriti e sotto shock.

Tre ragazzi hanno aggredito alcuni rider fuori dal McDonald's di corso Lodi a Milano lo scorso 6 marzo. Una delle vittime: "Non è la prima volta che veniamo presi a calci e pugni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

