Panico in piazza | prende a calci e pugni i taxi poi morde i poliziotti

Un uomo ha scatenato il caos in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, colpendo con calci e pugni i taxi parcheggiati. Dopo aver danneggiato i veicoli, si è scagliato contro gli agenti presenti, mordendo alcuni di loro mentre veniva fermato. La scena ha attirato la folla, con residenti che hanno assistito increduli alla scena di violenza. La polizia ha dovuto intervenire rapidamente per gestire la situazione.

Attimi di tensione in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena: un uomo ha prima iniziato a prendere a calci i taxi in sosta e successivamente ha aggredito le forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti della Polizia di Stato si trovavano in zona per un altro intervento presso un'abitazione nella piazza. Affacciandosi dalla finestra, hanno assistito alla scena dell'uomo che inveiva contro un tassista, colpendo il veicolo con pugni e calci. I poliziotti sono immediatamente intervenuti scendendo in strada, mentre l'esagitato sfogava la sua rabbia anche su un altro taxi e sulla volante parcheggiata poco distante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

