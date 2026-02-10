Paura a Olbia 26enne aggredisce due persone e un cane in pieno centro con delle forbici | il cane è morto
Un uomo di 26 anni di origini tunisine ha seminato il panico nel centro di Olbia. Nel pomeriggio di oggi ha aggredito due persone e un cane con delle forbici. La prima vittima è una dipendente di un centro massaggi, ferita gravemente, poi una guardia giurata, in condizioni critiche. Il cane, colpito durante l’attacco, è morto per le gravi ferite. L’uomo è stato subito arrestato dalla polizia. La scena è stata molto violenta e ha fatto scattare l’allarme in città.
Un uomo di 26 anni di origini tunisine è stato arrestato a Olbia dopo una sequenza di aggressioni avvenute nel pomeriggio di oggi 10 febbraio: ha ferito una dipendente di un centro massaggio e una guardia giurata (gravissima) con un paio di forbici e colpito un cane, poi morto per le gravi lesioni. L'uomo è accusato di tentato omicidio plurimo.
Olbia, ondata di violenza: uomo ferisce due persone e un cane con un coltello.
Un uomo di origine magrebina ha scatenato il panico nel pomeriggio a Olbia.
