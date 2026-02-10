Paura a Olbia 26enne aggredisce due persone e un cane in pieno centro con delle forbici | il cane è morto

Un uomo di 26 anni di origini tunisine ha seminato il panico nel centro di Olbia. Nel pomeriggio di oggi ha aggredito due persone e un cane con delle forbici. La prima vittima è una dipendente di un centro massaggi, ferita gravemente, poi una guardia giurata, in condizioni critiche. Il cane, colpito durante l’attacco, è morto per le gravi ferite. L’uomo è stato subito arrestato dalla polizia. La scena è stata molto violenta e ha fatto scattare l’allarme in città.

