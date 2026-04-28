In Cina, un gruppo di scienziati ha annunciato di aver portato a termine una clonazione di dieci yak, tutti nati tramite parto naturale. L’evento si è verificato nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest del paese. La notizia riguarda il risultato di un progetto di ricerca che ha coinvolto la creazione di più vitelli clonati contemporaneamente. Questa operazione rappresenta un passo avanti nel settore della biotecnologia animale.

LHASA (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Degli scienziati cinesi ieri hanno annunciato di aver compiuto progressi nella clonazione degli yak, con 10 vitelli clonati tutti nati con parto naturale nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. I vitelli, tre yak neri e sette bianchi, sono nati tra il 25 marzo e il 5 aprile in una base di allevamento e ricerca sugli yak nella contea di Damxung, nello Xizang. Tutti gli esemplari soddisfano gli standard previsti e stanno registrando un costante aumento di peso. “Questo dimostra che la tecnologia è passata da un successo una tantum a un'applicazione stabile e su larga scala”, ha dichiarato in una conferenza stampa nella contea Fang Shengguo, che ha guidato il team di ricerca dell'Università dello Zhejiang.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - In Cina la prima clonazione di gruppo di 10 yak

China achieves first batch cloning of 10 yaks in Xizang #coolchina

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