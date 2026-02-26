Incatenate e incappucciate sono costrette a esibirsi | la rivolta dei social libera un gruppo di scimmiette in Cina

Nel distretto storico di Longquan, situato a Shijiazhuang, una pratica presentata come intrattenimento tradizionale si è trasformata in un caso di indignazione nazionale che ha travalicato i confini della Cina. Al centro della vicenda c’è lo sfruttamento di alcune scimmie, costrette a esibirsi in spettacoli di strada in condizioni degradanti. La vicenda, documentata da numerosi video amatoriali, ha scatenato una mobilitazione digitale senza precedenti. Le immagini diffuse inizialmente su Douyin, la versione cinese di TikTok, hanno mostrato una realtà cruda: piccoli macachi trattenuti con catene corte, obbligati a indossare museruole o cappucci e guidati attraverso bastoni di plastica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

