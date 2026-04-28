Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Crema dopo essere stato trovato in possesso di circa 190 chili di hashish, 950 grammi di cocaina, una pistola con matricola abrasa e munizioni. L’operazione è avvenuta presso l’abitazione del ragazzo, che ora si trova in carcere. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dalle forze dell’ordine nella zona.

Colpo grosso dei carabinieri di Crema che hanno arrestato un ventenne trovato con 190 chili di hashish, 950 grammi di cocaina, una pistola con matricola abrasa e munizioni. Si tratta del più ingente sequestro di stupefacenti operato dalle forze dell’ordine cremasche. La droga sequestrata ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 2.5 milioni di euro: l’hashish ha un prezzo di mercato di 12 euro al grammo, mentre la cocaina si aggira sui 50 euro al grammo. Tutto ha un’origine lontana. L’11 dicembre dello scorso anno sulla Paullese una pattuglia intima l’alt a un’auto sulla quale stanno viaggiando due giovani. I due gettano dal finestrino un involucro che viene recuperato dai carabinieri e nel quale ci sono 22 panetti di hashish per un totale di 2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In casa aveva 190 chili di hashish. Un ventenne finisce in carcere

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