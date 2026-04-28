Oggi il Consiglio dei ministri esamina il decreto lavoro, che prevede incentivi destinati alle aziende che applicano il salario giusto. La misura mira a promuovere politiche salariali più eque, collegando gli incentivi alla corretta applicazione di salari adeguati. Il decreto rappresenta un passo importante in questa direzione, con specifici strumenti di supporto alle imprese che rispettano le nuove norme.

In arrivo il decreto lavoro, atteso oggi in Consiglio dei ministri. Punta al salario giusto, legando gli incentivi a chi lo applica. Servizio di Federico Plotti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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In arrivo il decreto lavoro, incentivi per il salario giusto

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