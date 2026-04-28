Impianti sportivi al liceo Da Vinci | Provincia di Ancona e Comune di Jesi stipuleranno una convenzione

Stamattina, la Provincia di Ancona e il Comune di Jesi si sono incontrati in un tavolo tecnico-istituzionale per discutere l’utilizzo di alcuni impianti sportivi scolastici. La riunione è stata dedicata alla definizione di una convenzione che regolerà l’uso delle strutture presenti nel liceo Da Vinci. I dettagli sul contenuto dell’accordo e le modalità operative sono ancora in fase di definizione.

Provincia di Ancona e Comune di Jesi hanno dato vita questa mattina (28 aprile, ndr) ad un tavolo tecnico-istituzionale per la fruizione di alcuni impianti sportivi della città. Particolare riferimento all'area outdoor del Liceo Da Vinci, sistemata dalla Provincia con fondi PNRR, per la quale i.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Da Regione Lombardia 3,5 milioni di euro per gli impianti sportivi della provinciaTrenta milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione da Regione Lombardia hanno generato 81 progetti finanziati e oltre 88 milioni di euro di... ICSC: al via Sport Missione Comune, 250 milioni di euro per gli impianti sportivi pubblici(Adnkronos) – Favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici attraverso mutui a tasso... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Impianto sportivo nuovo, spogliatoi vecchi; Campetto a Jesi ancora chiuso dopo 2 anni. La protesta: Incapaci, vergognatevi. Ancona, avviso manifestazioni interesse per impianti sportiviIl Comune di Ancona, Settore Sport-Impianti sportivi comunali, ha emesso un avviso pubblico per una manifestazione di interesse per tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti per la ... ansa.it Campetto a Jesi ancora chiuso dopo 2 anni. La protesta: «Incapaci, vergognatevi»JESI Impianti sportivi di via Martin Luther King ancora chiusi al pubblico dopo i lavori di riqualificazione della Provincia: spuntano sulla recinzione ... msn.com Guidano ubriachi o senza patente, sanzioni da record durante il weekend festivo: 7 automobilisti fermati in provincia di Ancona - facebook.com facebook Un anno di Pro Loco: L'Unpli della provincia di Ancona ricorda iniziative e successi presenti e futuri x.com