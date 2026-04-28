Impianti sportivi al liceo Da Vinci | Provincia di Ancona e Comune di Jesi stipuleranno una convenzione

Da anconatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, la Provincia di Ancona e il Comune di Jesi si sono incontrati in un tavolo tecnico-istituzionale per discutere l’utilizzo di alcuni impianti sportivi scolastici. La riunione è stata dedicata alla definizione di una convenzione che regolerà l’uso delle strutture presenti nel liceo Da Vinci. I dettagli sul contenuto dell’accordo e le modalità operative sono ancora in fase di definizione.

Provincia di Ancona e Comune di Jesi hanno dato vita questa mattina (28 aprile, ndr) ad un tavolo tecnico-istituzionale per la fruizione di alcuni impianti sportivi della città. Particolare riferimento all'area outdoor del Liceo Da Vinci, sistemata dalla Provincia con fondi PNRR, per la quale i.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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