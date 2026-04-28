Le autorità finanziarie di Agrigento hanno sequestrato a Licata 15 milioni di euro e 156 immobili, coinvolgendo dieci società e ventidue prestanomi. L'operazione è collegata a un uomo condannato e mira a smantellare un presunto sistema illecito. Le indagini hanno portato alla confisca di beni di varia natura, evidenziando un'attività di contrasto a presunti circuiti di evasione e frode fiscale. I dettagli sono stati comunicati dalle forze dell'ordine nelle ultime ore.

? Cosa sapere Sequestrati 15 milioni di euro e 156 immobili a Licata dai finanzieri di Agrigento.. L'operazione colpisce 10 società e 22 prestanomi legati a un uomo condannato.. I finanzieri dei comandi provinciali di Agrigento e Palermo hanno colpito un sistema finanziario occulto a Licata, sequestrando oltre 15 milioni di euro legati a un uomo condannato per il trasferimento fraudolento di valori. L’operazione ha messo in luce una complessa struttura societaria gestita attraverso una holding segreta, che utilizzava 22 prestanomi tra familiari e soggetti compiacenti per nascondere il patrimonio ed eludere le sanzioni giudiziarie. Un impero di immobili e aziende tra i comuni agrigentini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Impero occulto a Licata: sequestrati 15 milioni e 156 immobili

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