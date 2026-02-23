Faenza | villa da 500mila euro sequestrata l’impero occulto

La Guardia di Finanza di Faenza ha sequestrato una villa da 500mila euro a un cittadino albanese accusato di traffico di droga. La proprietà, situata in una zona residenziale, rappresenta un elemento chiave nelle indagini. L’operazione ha portato alla scoperta di un patrimonio immobiliare nascosto dietro attività illecite. La villa è ora sotto sequestro preventivo mentre proseguono le indagini. La scoperta apre nuove domande sulla rete criminale coinvolta.

Faenza: il sequestro che svela un impero nascosto. Una villa di pregio, del valore di circa mezzo milione di euro, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Faenza a un cittadino albanese indagato per traffico di droga. L'immobile, situato in una zona residenziale, è diventato il simbolo di un'indagine che ha svelato un impero economico costruito all'ombra. Le analisi dei conti correnti familiari hanno rivelato un quadro sorprendente: negli anni oggetto di indagine, le spese per il sostentamento quotidiano erano quasi inesistenti. Niente prelievi al bancomat, zero acquisti di generi alimentari o abbigliamento, e neppure spese per carburante.