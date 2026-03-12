Nuove regole fiscali | il POS diventa nodo critico

Il 12 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove FAQ riguardanti le regole fiscali e l’obbligo di collegare i terminali di pagamento ai registratori telematici. Queste novità modificano le modalità di gestione dei pagamenti elettronici e pongono l’attenzione sul ruolo dei POS nel sistema fiscale. La normativa aggiornata interessa esercizi commerciali e professionisti, che devono conformarsi alle nuove disposizioni.

Il nuovo scenario fiscale: quando il terminale diventa un nodo critico del sistema. La data è giovedì 12 marzo 2026, momento in cui l'Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche due nuove FAQ che ridefiniscono i confini dell'obbligo di collegamento tra terminali di pagamento e registratori telematici. Queste istruzioni integrano quanto già stabilito nell'interpello n. 44 del 19 febbraio, chiarendo situazioni pratiche rimaste finora nel limbo normativo. Il cuore della questione riguarda la gestione dei flussi finanziari in contesti complessi come i terminali promiscui o le architetture cloud. Non si tratta più solo di collegare un cavo fisico, ma di garantire una tracciabilità logica assoluta per ogni transazione, indipendentemente dal mezzo tecnologico utilizzato.

