Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, le modalità di calcolo delle buste paga dei lavoratori dipendenti cambiano in modo rilevante. Il sistema di sostegno al reddito si evolve, influenzando direttamente le retribuzioni mensili. Il Caf Cisl ha lanciato un appello a non trascurare la

Addio al taglio dei contributi, arriva il nuovo sistema di detrazioni e somme esenti. Caf Cisl Romagna avverte: "L'automatismo delle aziende non è infallibile, controllare la Certificazione Unica è fondamentale" Con la piena operatività della Legge di Bilancio 2025, il sistema di sostegno al reddito entra in una nuova fase e modifica in modo significativo la struttura delle buste paga dei lavoratori dipendenti. Il superamento dell’esonero contributivo lascia spazio a un modello più articolato, basato su somme aggiuntive esenti da tassazione e detrazioni fiscali, entrambe calcolate sul reddito complessivo del lavoratore. Si tratta di un cambiamento importante, pensato per rendere più diretto il beneficio economico, ma che introduce anche nuovi elementi di complessità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - "Non ignorate la Cu": l'appello del Caf Cisl sulle nuove regole fiscali per i dipendenti

Articoli correlati

CAF CISL Parma Piacenza: "Isee 2026: con la finanziaria 2026 nuove tutele per le famiglie numerose e nuove regole"Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il sistema dell’Isee si conferma lo strumento cardine per garantire l’equità sociale e l’accesso...

Rottamazione delle cartelle e Legge di Bilancio 2026: a Roma il confronto tra avvocati ed esperti sulle nuove regole fiscaliC’è grande attesa nel mondo delle professioni per capire cosa cambierà davvero con la nuova rottamazione delle cartelle e con le novità introdotte...

Approfondimenti e contenuti su Caf Cisl

Busta paga 2025, cosa cambia: controllare la CU per evitare erroriIl nodo principale, però, riguarda il modo in cui queste somme vengono riconosciute. I benefici, infatti, vengono generalmente erogati automaticamente in ... chiamamicitta.it

Caf Cisl: «Stipendi, troppe disparità tra vecchi e giovani». Tra i cud differenza di 15mila euroCi sono quasi quindicimila euro di differenza tra gli stipendi di lavoratori «anziani» e nuovi entrati, e anche il numero di questi ultimi è decisamente squilibrato se si pensa alla tenuta dei «conti ... ecodibergamo.it