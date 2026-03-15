Ilary Blasi a Verissimo | Al GF Vip potrà intervenire il pubblico da casa | Video Mediaset

Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo, dove ha annunciato che nel corso della prossima stagione del GF VIP il pubblico da casa potrà intervenire durante la trasmissione. La conduttrice ha anche comunicato che il programma partirà con due puntate, una martedì e una venerdì, in prima serata su Canale 5. La nuova edizione del reality show è ormai alle porte.

Ilary Blasi a Verissimo, ospite dell’amica Silvia Toffanin, ha annunciato qualche novità sulla nuova stagione del GF VIP che partirà subito con un doppio appuntamento: martedì e venerdì, in prima serata su Canale 5. La Blasi ha sottolineato che quest’anno il pubblico da casa potrà intervenire e interagire maggiormente andando a creare o modificare delle dinamiche in casa. Nella lunga intervista la Blasi ha detto che non indosserà parrucche e che dialogherà con le sue opinioniste, fortemente volute. Tra una chiacchiera e l’altra la Blasi ha poi detto che prima di sposarsi deve divorziare, ma ha svelato che, “se tutto va come deve”, il divorzio da Totti potrebbe essere in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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