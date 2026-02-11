La reazione immediata dello United Strand dopo che un tifoso del Manchester United ha negato il taglio dei capelli in occasione del sorteggio del West Ham

Alla fine del match tra Manchester United e West Ham, uno dei tifosi dello United si è fatto notare per aver chiesto di potersi tagliare i capelli, ma la richiesta è stata immediatamente respinta dallo staff del pub United Strand. Dopo il pareggio per 1-1 al London Stadium, la scena ha fatto il giro dei social, con molti che hanno commentato la decisione come un segno di rigidità e poca flessibilità da parte dei gestori. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, alcuni critici hanno definito la scelta eccessiva, altri invece hanno

2026-02-11 01:00:00 Breaking news: Allo United Strand è stata negata la possibilità di tagliarsi finalmente i capelli dopo che il Manchester United è stato costretto a pareggiare 1-1 dal West Ham al London Stadium. Da quando il club ha nominato Michael Carrick come successore di Ruben Amorim, i Red Devils hanno registrato un periodo di forma impressionante, ottenendo vittorie contro Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham Hotspur. Lo United è arrivato a East London martedì sera con l’obiettivo di ottenere cinque vittorie di fila contro una squadra in ripresa del West Ham, ma la posta in gioco era più di soli tre punti per un tifoso.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Questa sera il Manchester United non va oltre un pareggio contro il West Ham.

Il tifoso del Manchester United, Frank Iliett, ha deciso di non tagliare i capelli finché la sua squadra non vince cinque partite consecutive.

